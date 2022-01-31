Британія і Польща оголосять про новий формат співпраці з Україною - ЗМІ

Борис Джонсон / Reuters

Під час візиту до Києва, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатичні джерела, Джонсон і Моравецький приїдуть до Києва цього тижня в один день.

Очікується, що лідери Великобританії та Польщі приїдуть 1 лютого.

Що відомо про формат співпраці з Україною

Про новий формат поки немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трас, виступаючи в Австралії 21 січня.

За її словами, можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона в грудні минулого року.

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"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні - і ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – сказала вона.

Візит прем'єра Британії в Україну

Як стало відомо, прем'єрміністр Великобританії відвідає Україну 1 лютого.

Перед своїм візитом, сьогодні, він зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну.

"Я збираюся сказати президенту Путіну, що нам всім необхідно відійти від краю... Будь-яке вторгнення в Україну, за межі територій, які Росія захопила в 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу і перш за все для Росії", - відзначив Джонсон.

Візит прем'єра Британії в Україну

Як раніше повідомляло видання The Guardian, згідно з джерелами в британському уряді, Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір ввести більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

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