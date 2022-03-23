Полковник далеко не пішов: на Київщині танкіст-окупант переїхав ноги своєму командиру

На Київщині танкіст-окупант переїхав ноги своєму командиру / Нацполіція

Одного з високопоставлених офіцерів окупантів, командира 37 окремої механізованої бригади, полковника Юрія Медведєва переїхав на танку його ж солдат. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

"Вибравши зручний момент, під час бою, мстивий водій переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Зараз полковник Медведєв знаходиться в лікарні на території Білорусі, в очікуванні грошової компенсації за бойове поранення, отримане в ході виконання „спеціальної військової операції із захисту Донбасу". Полковник Медведєв нагороджений орденом Мужності", - зазначив Цимбалюк.

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Нагадаємо, раніше українські бійці під Маріуполем ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом РФ. Повідомлялося, що капітан першого рангу Андрій Палій був убитий 19 березня.