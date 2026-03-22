Похорон Філарета: як пройшло прощання з патріархом і яким було його пророцтво

У Києві провели в останню путь почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

https://glavred.net/ukraine/pohorony-patriarha-filareta-kak-oni-proshli-i-kakim-bylo-poslednee-prorochestvo-10750979.html Посилання скопійоване

Похорон патріарха Філарета / Колаж: Главред, фото: Православна Церква України

Ви дізнаєтеся:

Де і як відбувалося прощання з патріархом

Як відреагував президент і віряни на смерть Філарета

Яке пророцтво Філарета згадав Епіфаній

У неділю, 22 березня, у Києві пройшла церемонія прощання і поховання почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, який помер у віці 98 років. Тисячі вірян, духовенство та перші особи держави зібралися, щоб віддати шану архієрею, чиє ім’я назавжди вписане в історію боротьби за духовну незалежність України.

Жалобний ранок розпочався у Михайлівському Золотоверхому соборі. Заупокійну Божественну літургію очолив Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Попрощатися з патріархом прийшли президент Володимир Зеленський разом із дружиною.

відео дня

Прощальна хода

Близько 11:00 траурна процесія вирушила від Михайлівського монастиря. Сотні священників та понад дві тисячі вірян супроводжували труну з тілом патріарха через Софійську площу.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Маршрут обраний не випадково, оскільки процесія прямує до Володимирського кафедрального собору. Саме цьому храму Філарет віддав понад 60 років свого служіння.

Де буде похований Філарет

Згідно з духовним заповітом ієрарха та церковними канонами, Філарета поховають на території Володимирського собору. Для нього цей храм був не просто місцем роботи, а справжньою домівкою, де він пережив найскладніші та найрадісніші моменти становлення незалежного православ’я.

Наразі у Володимирському соборі завершився чин відспівування. Попри поважний вік патріарха, його смерть стала великою втратою для мільйонів українців, які пам’ятають його як "бунтаря", що не побоявся піти проти системи заради віри та країни.

Як відреагували на смерть Філарета у США

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на смерть почесного патріарха Православної церкви України Філарета, висловивши співчуття українцям.

"Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади", - йдеться у заяві.

Рубіо наголосив, що життя Філарета, присвячене служінню, суттєво вплинуло на формування духовної ідентичності України у важливі історичні періоди.

"Його спадщина житиме в силі релігійного та національного життя України. Нехай спочиває з миром", - додав він.

Зеленський попрощався з патріархом

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у прощанні з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 21 березня.

"Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні. Царство Небесне!" - заявив президент.

Зеленський з першою леді прощаються з Філаретом / Фото: Офіс президента України

Що кажуть люди про смерть Філарета

Нореспондентка ТСН.ua Аліна Лісова поспілкувалася з однією із жінок. Вона поділилася своїми переживаннями та згадала, яким був Філарет за життя.

"Я прийшла на прощання з Філаретом, я сама приїхала до Києва 2004 року. І від цього часу я хожу на богослужіння саме в собор, тому що через Філарета з нами говорить Бог. Він завжди міг знайти якісь слова, які він говорив на службі, але ти знаходив спокій в своєму серці і ти знаходив вихід з тої ситуації, яка в тебе складалася. І ви знаєте, це втрата для всієї української церкви, для всієї України, тому що його молитви чув Бог завжди. Я просто не можу вам передати той сум, той біль, який кожен українець, який вірить в Бога, ходить до церкви, відчуває сьогодні", - сказала жінка.

Інша вірянка зазначила, що для неї було важливо прийти на прощання до Володимирського собору.

"Пішла на прощання, оскільки все ж таки патріарх Філарет є дуже високою і дуже поважною особистістю в Україні. І мені дуже важливо було сьогодні прийти до нього на прощання, тому що він відіграє дуже велику роль, не тільки в релігійній конфесії, а взагалі і в Україні. І в такий час, коли в нас в Україні триває війна, він дуже багато допомагав сім’ям безвісти зниклих, допомагав військовій справі, допомагав військовим, допомагав родинам безвісти зниклих", - поділилася жінка.

Останнє пророцтво Філарета

Під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі предстоятель ПЦУ, Блаженніший митрополит Епіфаній, поділився спогадами про останню зустріч із покійним патріархом Філаретом.

"Коли нещодавно бачилися з Владикою в лікарні, він ще сказав, що в неділю він буде у Володимирському соборі. Його стан здоров'я був важкий, і складно було повірити. Але патріарх пророчо передбачив те, що сталося. Він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і єднав нас у любові", - розповів він.

Митрополит Епіфаній розповів про передбачення Філарета - відео:

Хто став новим патріархом замість Філарета

21 березня, наступного дня після смерті почесного патріарха ПЦУ і митрополита Філарета, було оголошено про обрання його наступника. Відповідне рішення ухвалили сім архієреїв УПЦ КП.

Голосування під час позачергового засідання Архієрейського собору відбувалося як у очному форматі, так і дистанційно. Участь у голосуванні брали архієреї з України та з-за кордону — митрополити, архієпископи та єпископи різних єпархій. Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився долучатися до голосування, заявивши про порушення регламенту та статуту церкви.

"Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря)", - повідомив архієпископ Даниїл.

Архієпископ Никодим / Фото: facebook.com/arhiepiskop.sums.kij.nikodim

Що відомо про патріарха Філарета

Український архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. З жовтня 1995 року очолював УПЦ Київського патріархату. У грудні 2018 року став Почесним патріархом Православної церкви України після отримання томосу від Вселенського патріарха.

У червні 2022 року Філарет закликав до об’єднавчого собору "трьох гілок українського православ’я", маючи на увазі УПЦ (МП), ПЦУ та УПЦ КП.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред