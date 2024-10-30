Загинути або врятуватись: Зеленський сказав, чому РФ має просування на фронті

Зеленський сказав, що такою є реальність цієї війни.

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Зеленський про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви президента:

Росіяни просуваються на фронті

Україна бореться, думаючи про своїх людей

Армії країни-агресора Росії вдається просуватися на фронті. Пов'язано це з тим, що Україна думає насамперед про людей. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

За його словами, Україна зараз бореться, думаючи насамперед про людей, а вже потім про території. Саме тому у росіян є кроки вперед.

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"Коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість військ складає 1 до 8, коли стає вибір: залишитися, тобто загинути, або зробити кілька кроків на вищі точки і контролювати це, і врятувати життя – то, звичайно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що такою є реальність цієї війни, те, який вигляд вона має.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на східному напрямку ситуація для ЗСУ досить складна, адже ворог, попри великі втрати, не припиняє тиснути на українську оборону та просуватися вперед.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що російські окупанти намагаються закріпитися в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, але поки безуспішно. Мета ворога - зачепитися на лівобережжі Осколу, щоб розвинути свій наступ до Куп'янська-Вузлового.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що більшість островів у районі Херсона контролюються Силами оборони України, проте противник продовжує намагатися форсувати Дніпро та закріпитися на правому березі річки.

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