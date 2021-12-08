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Подорожчали всі продукти: українцям доведеться розщедритися на новорічний олів'є

8 грудня 2021, 17:53

Найбільше подорожчали цибуля (майже вдвічі) і яйця (на більш ніж 50%).

Олів'є
Олів'є в Україні став дорожчим / Фото YouTube

Середня вартість приготування салат олів'є в Україні зросла на 21% протягом 2021 року.

Ціни на складові традиційного в Україні салату повідомила прес-служба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua

"Протягом року спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів. В тому числі, подорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів'є, крім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля подешевшала на 15% і коштує в середньому 7 грн за кілограм", - йдеться в повідомленні.

Найбільше подорожчали цибуля (майже вдвічі) і яйця (на більш ніж 50%). Ціни на найдорожчий інгредієнт салату "олів'є" ковбасу - варіюються від 120 до 290 грн/кг., однак замість ковбаси часто додають курятину, яка теж подорожчала, вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

читайте такожСпробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий Рік 2022 карнавальна маска за 15 хвилинБанка консервованого горошку коштує в діапазоні від 25 до 50 гривень. Ціна свіжих огірків становить близько 50 грн, а солоних – 40-70 грн.

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Оскільки основні складові майонезу, яйце і соняшникова олія, подорожчали, то, відповідно, виріс в ціні і сам майонез – в середньому на 20%.

Також аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім'ю 3 кг олів'є за класичним рецептом. Для нього потрібні картопля, морква, яйця, огірки свіжі або солоні, горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень і майонез.

"За місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн",- проаналізували експерти.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень цього року середня ціна інгредієнтів "борщового набору" в порівнянні з груднем 2020-го зросла в 2,6 рази.

Причиною такого подорожчання експерти називають нестабільну ситуацію на агроринку. Оптові ціни на моркву зросли вдвічі від торішніх, на цибулю - в 2,5 рази, а на білокачанну капусту і буряк – втричі. У висновку в середньому ціни на цю категорію продуктів тепер більше в 2,6 рази.

Автор: Сергій Кущ
viber
ціни на продукти олів'є
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