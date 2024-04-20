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Під ударом 8 областей: нові деталі нічного удару по критичним об'єктам РФ

Юрій Берендій
20 квітня 2024, 12:19
За даними ЗМІ, масштабна атака дронів по території Росії у ніч на 20 квітня була організована силами СБУ, ГУР, Міноборони та Сил спеціальних операцій.
Під ударом 8 областей: нові деталі нічного удару по критичним об'єктам РФ
Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 20 квітня Сили оборони України із застосуванням БпЛА атакували територію РФ. Під ударом опинились об'єкти критичної інфраструктури 8-ми російських областей. Про це з посиланням на джерела повідомляє "РБК-Україна".

За інформацією джерел, у ніч на 20 квітня десятки українських безпілотників проникли атакували територію Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей РФ.

У результаті атаки пошкоджено щонайменше три електропідстанції та базу зберігання пального, де спалахнули пожежі.

відео дня

Джерела вказують на те, що ця дія була спільною операцією Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Метою була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу. Після атаки у деяких районах Росії спостерігалися проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", - зазначило джерело в спецслужбах.

За даними джерел з Головного управління розвідки, дрони-камікадзе були використані для атаки на ряд об'єктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.

Зокрема, під удар безпілотників потрапили нафтопереробний завод у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії 20 квітня - удари по території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на суботу, 20 квітня, Росія була атакована безпілотниками. За словами російського Міноборони, їм вдалося збити усі 50 дронів, проте внаслідок атак сталися вибухи і пожежі у різних областях РФ.

Також, 17 квітня у російській Самарі на аеродромі "Кряж" було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Удари, завдані Україною по російській військовій інфраструктурі, створили значний тиск на систему протиповітряної оборони РФ та стали серйозною загрозою для нафтопереробки та експорту, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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