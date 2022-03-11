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Росіяни сплутали міста і запустили безпілотний літак у Хорватію замість України

11 березня 2022, 18:46

Окупанти промахнулися на 1000 кілометрів, коли забивали в систему потрібні координати.

Професор Хорватського університету Томіслав Глобан припускає, що саме такий безпілотний літак міг розбитися у Загребі/ Twitter Tomislav Globan

У столиці Хорватії Загребі вечері напередодні, 10 березня, біля студентського гуртожитку імені Стіпана Радича впав невідомий об’єкт. Пізніше на землю впав і здетонував ще один предмет.

Коли на місце події прибули хорватські правоохоронці, вони виявили там два парашути та уламки літака. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Хорватії.

"Сьогодні вночі (10 березня – ред.) після 23:00 до Загребського відділу поліції надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони відчули детонацію в ширшому районі Ярун, якому передувало падіння об'єкта з повітря", – зазначається у повідомленні.

Після падіння об’єктів в землі утворилася вирва шириною три метри й глибиною один метр.

Уламки об'єкта, який впав у Загребі / Twitter Jelena Jansson

Немає інформації про те, що травмувався хтось із людей. Постраждали лише декілька автомобілів, які були припарковані поблизу місця падіння об’єктів.

Звідки взявся літак

Прем’єрміністр Хорватії Андрій Пленкович пізніше розповів, що це був літак російського виробництва. За його словами, він нібито прибув до Хорватії з Угорщини, а до Угорщини – з Румунії, пише хорватське видання Dnevnik.hr.

"Ми не можемо точно сказати, чому це сталося, чи сталася помилка, чи втрата керування. Він кілька хвилин літав над Хорватією, а потім розбився в Загребі. Добре, що ніхто не постраждав і що він впав у місці, де немає ні житлових будинків, ні інших будівель", – наголосив прем’єрміністр.

Він додав, що всі служби проводять розслідування і необхідно встановити причини прибуття, а потім і збиття літака в Загребі.

Прем’єрміністр Хорватії сказав, що зараз усі служби проводять розслідування цього інциденту.

Про цей інцидент Пленкович уже провів розмови з президентом Хорватії Зораном Мілановичем, прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном, з членами уряду, мером Загреба Томіславом Томашевичем і послом у НАТО Маріо Нобіло.

В Міністерстві внутрішніх справ Хорватії поки не робили офіційних заяв щодо того, кому може належати цей літак і як він потрапив на території їхньої країни. Більше того, в хорватському МВС закликали громадян не ділитися у соцмережах фото і відео з місця події, і зазначили, що будуть розслідувати цю ситуацію і деталі повідомлять згодом.

Росіяни переплутали координати в Україні та Хорватії

При цьому в мережі з’явилася інформація, що в Загребі насправді впав російський безпілотний літак. Таку версію висловив у Twitter доцент кафедри економіки спорту та економіки ЄС Загребського університету Томіслав Глобан.

За його словами, російські окупанти помилилися на 1000 кілометрів, коли вводили у безпілотний літак координати запланованого місця – вони просто-напросто переплутали український населений пункт Ярунь із районом Ярун у столиці Хорватії Загребі.

Варто зазначити, що, згідно з Google-картами, від села Ярунь у Новоград-Волинському районі Житомирської області до району Ярун у Загребі відстань справді становить майже 1000 кілометрів.

У коментарях до свого допису професор Глобан опублікував фото безпілотного літака, зазначаючи, що саме такий вид літака міг розбитися у Загребі минулої ночі.

"Цей безпілотник Ту-141 радянських часів швидше за все розбився в Загребі минулої ночі", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21:00 11 березня. Українська влада припускає, що Путін віддав наказ військовим вчинити провокацію по авіанальоту російськими літаками на прикордонній території Білорусі та Україні. У свою чергу Лукашенко – почати підготовку наступу Збройних сил Білорусі до 21-ї години вечора сьогодні, 11 березня.

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