​ВСУ під Миколаєвом знищили 800 одиниць техніки ворога: окупанти ховаються в полях

Місцеві жителі відняли у окупантів два БТРи і передали їх бійцям терроборони.
Увечері у вівторок, 1 березня, ВСУ в Миколаївській області знищили близько 800 одиниць ворожої техніки.
Про це радник командувача Сухопутними військами Збройних Сил України Олена Шевцова повідомилае на своїй сторінці в Facebook.
Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, втрати противника ще потрібно буде уточнити. Він додав, що в селі Баштанка місцеві жителі відняли у окупантів два БТРи і передали їх бійцям терроборони.
"Окупанти, що вижили ховаються в полях, тому що у техніки закінчилося пальне. У середу, 2 березня, українські військові навідаються в околиці Баштанки, щоб побачити, яка техніка вціліла і хто ще залишився в живих. Українці ж втратили один вертоліт Мі-8", - каже Віталій Кім.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втратах противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.
Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.
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