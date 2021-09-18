Під Києвом річку Дніпро атакує "зелена чума" з Південної Америки

Водяний гіацинт помітили у водоймі на Київщині / Фото Facebook Володимир Триліс

У селищі Козин Київської області в річці Дніпро помітили тропічну рослину. Йдеться про водяний гіацинт родом з Південної Америки. Рослина є хорошим кормом для бегемотів і чистить воду від забруднень, але є важливий нюанс – потрібно рослину вчасно видаляти з води.

Фото водойми, що майже повністю вкрита гіацинтом, опублікував у Facebook старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс. Гідробіолог називає явище "зеленою чумою".

"Чули про водяний гіацинт - зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві! P. S. Кажуть, це відмінний корм для гіпопотамів", - написав Триліс.

Рослина походить з Південної Америки. Зараз гіацинт можна зустріти в Північній Америці та навіть в Африці.

Водяний гіацинт / Фото Facebook Володимир Триліс

Люди по-різному реагують на "зелену чуму" на Київщині. Хтось жартує, що потрібно тепер завозити бегемотів, а хтось стурбований забрудненням річки.

Реклама

"Гіпопотами вже в дорозі. Чекайте в Києві"

"Залишилося їх (бегемотів) або завезти, або виховати в своєму колективі"

"Законів немає, роз'яснювальної роботи теж. Річки гинуть, і лише деякі з нас розуміють, наскільки все погано"

"Треба спробувати свиней нагодувати"

Одна з користувачок написала, що їй рекомендували водяний гіацинт як природний фільтр для мініставка. Гідробіолог пояснив, що ейхорнія дійсно як губка вбирає в себе безліч забруднювальних речовин - біогени, важкі метали тощо.

"Але якщо вона відімре і згниє у водоймі, то все це повернеться назад у цикл (плюс додасться органічне забруднення). Тому для чистячого ефекту треба рослини вчасно видаляти зі ставка", - зазначив Триліс.

Довідка.Ейхорнія гіацинтова або водяний гіацинт — це вид багаторічних трав'янистих водяних рослин амазонського басейну. У Європейському Союзі входить до офіційного переліку чужорідних інвазійних видів, передає Вікіпедія.

Рослина росте на поверхні прісних водойм, в тропіках і субтропіках Америки, зокрема в басейні Амазонки. Там середня температура впродовж усього року становить 20-27 градусів за Цельсієм.

Ейхорнія гіацинтова або водяний гіацинт / Фото Facebook Володимир Триліс

Так звана "зелена маса" знаходиться на поверхні води, а коріння — під водою. Коріння нерідко є притулком для деяких риб, зокрема для мальків. При сприятливих умовах ейхорнія розмножується настільки швидко, що може повністю застелити поверхню водойми.

Водяний гіацинт в Америці вважають бур'яном, який знищують різними методами або ж відловлюють на корм худобі. У деяких районах з нього отримують біологічне паливо і готують страви.

Як повідомляв Главред, біологи Кременецького ботанічного саду розповіли про небезпеку деяких рослин, які ростуть на території України. Деякі з них можуть викликати сильні опіки, отруєння та навіть летальний результат.