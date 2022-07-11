Під Донецьк доставлять "цар-пушку" і броньовик Остін: Невзоров висміяв "лякалки" Путіна

Невзоров висміяв "лякалки" Путіна / скріншот

Публіцист і журналіст Олександр Невзоров прокоментував погрози Путіна, який заявив, що Росія в Україні "ще навіть не починала всерйоз воювати".

Такі "лякалки" - безпідставні та нездійсненні, заявив на своєму Youtube-каналі Невзоров.

"З урахуванням того, що зараз на фронт кинуті зняті з озброєння і забраковані за радянських часів мотолиги – МТ-ЛБ 60-х років, – заява Путіна прозвучала особливо інтригуюче. Але воно частково правдиво. Військово-технічні резерви неймовірної потужності у Росії ще є. І рано чи пізно і вони підуть в хід", - зазначив він.

Невзоров іронічно нагадав, що на війні ще жодного разу не бабахнула "цар-пушка".

читайте також"Росія ще не починала воювати?": у Зеленського поставили на місце Путіна"Прийде фатальна година, коли її доставлять на позиції під Донецьком і куди-небудь з неї шандарахнуть великим чавунним ядром. Зараз розконсервують і фарбують "Мінерви" – броньовики зразка 1914 року, а також броньовики "Остін" 1916 року випуску, які більше відомі як "ворог капіталу". З такого броньовика виступав Ленін. На складах Міноборони знаходяться аж 25 "Остінів". І ще один є на" Ленфільмі", - підсумував Невзоров.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито "всерйоз-то ще нічого не починала"- в рамках своєї військової агресії в Україні.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", — сказав диктатор.

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