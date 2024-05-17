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Чому окупанти зациклилися на Вовчанську і яка їхня справжня мета - експерт

Ангеліна Підвисоцька
17 травня 2024, 05:05
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Російські окупанти не планують закріплюватися у Вовчанську у випадку його захоплення.
ЗСУ, Мусієнко
РФ хоче захопити Вовчанськ, щоб просунутися далі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Главред

Російські окупанти намагаються просуватися у Вовчанську в Харківській області. Однак це не та мета, яку вони хочуть досягти. Про це в ефірі телемарафону заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він вважає, що ворог хоче відсунути українські сили та повністю знищити місто. При цьому росіяни хочуть закріпитися на 2-3 кілометри південніше Вовчанська.

"Тобто такий намір є у ворога. І потім намагатися, якби вони мали успіх, рухатися в бік населеного пункту Білий Колодязь. Ось цей намір на сьогоднішній день", - каже аналітик.

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Мусієнко не виключає, що найближчим часом РФ перекине підкріплення на цей напрямок.

"Або не виключено, що вони можуть спробувати розтягнути лінію оборони українських військ у Харківській області та проводити певні дії відволікаючого характеру, але все ж таки наступальні в бік Козачої Лопані", - додав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він зазначив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також Bild пише, що окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Натомість українські джерела стверджують, що група ЗС РФ відкинута, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Силам оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування в межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

Наступ Росії 2024 року

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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