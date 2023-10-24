РФ більше не "ставить" на крилаті ракети: Коваленко пояснив підступність "Шахедів"

Росія готує новий терор дронами, попередив експерт.

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РФ регулярно атакує Україну "Шахедами" / pixabay.com, Telegram

Іранські дрони-камікадзе здатні вражати відразу кілька об'єктів і є набагато дешевшими, ніж крилаті ракети. Тому РФ буде "робити ставку" під час атак на бюджетні БПЛА типу "Шахед", розповів в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко нагадав, що РФ намагалася налагодити власне виробництво дронів, проте терміни реалізації планів зірвано. Тому їхнє виробництво обмежене. Незалежно від типу дронів, це лише збільшить рівень терору з боку РФ.

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Коваленко пояснив, чому росіяни між крилатою ракетою і дешевим дроном для атаки на Україну оберуть другий варіант.

"Наприклад," Shahed-136 " - це дешева заміна крилатих ракет. Їх, звичайно, не варто порівнювати по функціоналу, але ціна дрона 40 тисяч доларів, що в порівнянні з крилатою ракетою вартістю 7 мільйонів доларів і ймовірністю збиття системами ППО в 95 відсотків проти 10 відсотків влучання дронами - різниця істотна. Тобто "Шахеди" мають велику ймовірність влучання, причому не в один об'єкт, а відразу у кілька. Та й 50 "Шахедів" - це всього 2 мільйони доларів, що ефективніше і дешевше, ніж одна крилата ракета", - сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Росія готується до нових ударів

Країна-агресорка почала застосовувати по Україні нові ударні дрони. Так звані газонокосарки, за словами Коваленка, більше загрожують цивільним об'єктам.

"Для військових об'єктів вони становлять меншу загрозу, ніж для цивільних. У такого дрона менша бойова частина, наприклад, у кілька кілограмів, проте це теж вибухова речовина, яка шкодить і вбиває", – зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що ці дрони покликані виснажувати українську ППО.

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