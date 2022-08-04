Полонений майор РФ щодо поголовне дезертирство окупантів: "Від батальйону нічого не залишилося"

Майор Павло Грузєв повідомив про катастрофічні втрати армії окупантів РФ в Україні.
Бійці Збройних сил України взяли в полон майора Павла Грузєва, який проходив службу у складі 7-ї військової бази армії Росії, що базується на території окупованої Абхазії.
В Мережі вже опубліковано вигляді допиту офіцера РФ, який потрапив у полон в Херсонській області.
Грузєв розповів, що солдати відмовляються воювати і вимагають повернення додому, однак командування військ РФ утримує їх на фронті.
При цьому полонений майор також повідомив про катастрофічні втрати армії окупантів РФ в Україні, а також про тотальне дезертирство солдатів РФ.
Він також додав, що війська РФ займаються масовим мародерством і грабунком на окупованій території.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру.
Терористку з кличкою " Корса "український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті.
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