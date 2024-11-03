Так казав Залужний: в Раді розповіли, скільки ще людей потрібно мобілізувати

Україні необхідно мобілізувати ще 500 тисяч осіб для забезпечення потреб Сил оборони, зазначив нардеп.

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В Раді розповіли, скільки ще людей потрібно мобілізувати / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Темпи мобілізації в Україні суттєво знизились

Україні необхідно мобілізувати ще 500 тисяч військовозобов'язаних

З травня по жовтень 2024 року Сили оборони України змогли мобілізувати близько 200 тисяч військовозобов’язаних та придатних українців. В перші місяці після посилення законодавства про мобілізацію кількість новобранців була більшою, але згодом темпи знизилися. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів народний депутат та секретар комітету з нацбезпеки ВР Роман Костенко.

Костенко підкреслив, що мобілізація в Україні триває, і щомісячно ряди ЗСУ поповнюються новими військовослужбовцями.

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Однак, на його думку, нинішня кількість мобілізованих все ще недостатня, оскільки потреби Сил оборони відповідають оцінкам, які у грудні 2023 року надавав тодішній командувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

"Пам'ятаєте, Залужний казав, що нам потрібно 500 тис. перед тим як його звільнили. Я приходжу до висновку, що Залужний не зі стелі брав ті цифри, і я більше погоджуюсь тут з ним, що все-таки така цифра більш актуальна, ніж те, що ми набираємо", — наголосив Костенко.

Нардеп зазначив, що з травня по вересень мобілізація відбувалася у "стабільному" темпі, проте з жовтня почалося зниження показників призову. Він підкреслив, що така тенденція може мати негативні наслідки, адже згодом буде важко заповнити потреби війська.

"Намагалися його покращити, але в цілому тенденція йде на зменшення кількості мобілізації. Ми цього не можемо допустити ні в якому разі, це буде великою проблемою нашою і ми потім це не зможемо вже наздогнати", — сказав він.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, до Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян.

Більшість студентів українських вишів мають відстрочку від мобілізації і не підлягають призову, згідно з законом №10449. Водночас існують певні винятки, за якими окремі студенти можуть бути мобілізовані, зазначив колишній нардеп та доктор юридичних наук Володимир Пилипенко.

Партнер юридичної компанії "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк додала, що всі відстрочки від мобілізації для українців надаються на строк до 90 днів, і цей термін завершується 9 листопада.

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