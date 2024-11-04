'Не 18-річні хлопчики': у ЗСУ озвучили найкращий вік для мобілізації

Військовий експерт вважає, що ідеальний боєць - це чоловік віком до 30 років.

https://glavred.net/ukraine/ne-18-letnie-malchiki-v-vsu-ozvuchili-luchshiy-vozrast-dlya-mobilizacii-10611056.html Посилання скопійоване

Який ідеальний вік чоловіків для фронту / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Коротко:

Необхідно поповнити армію на 500 тисяч осіб

Оптимальний вік для мобілізації — чоловіки 30 років

50-річні психологічно готові, але фізично менш витривалі

Оптимальний вік для мобілізації - чоловіки 30 років, які мають найкраще поєднання сили та зрілості. Таку думку висловив ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, у 50-річному віці складно витримувати навантаження.

відео дня

"Не 18-річний хлопчик просто після школи, але й не ті, хто воює зараз — це покоління 50+, часто навіть 55+. Я розумію, що наше 50-річне покоління краще психологічно готове, але тіло вже не те. Воно здає швидко. А 30-річні – психологічно дорослі чоловіки, але з ще молодим та фізично здоровим тілом", – пояснює Дикий.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Він підкреслює, що розмови про зниження призовного віку та обов'язкову мобілізацію жінок поки що не мають сенсу.

"Як показала навіть реєстрація в "Резерв+", у нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновили свої дані, близько 4 млн. Тобто ми можемо кілька разів замінити весь нинішній склад ЗСУ. Але ми цього не робимо", — сказав він.

Дикий також вважає необхідним негайне поповнення армії на 500 тисяч осіб з можливістю мобілізувати додатково 20-30 тисяч людей щомісяця.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нещодавно Рада підтримала закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію – 304. Дані закони передбачають продовження на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року.

Як раніше писав Главред, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, до Сил оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. При цьому він додав, що планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Зазначена кількість забезпечить докомплектування військових частин до 85%.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред