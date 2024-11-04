'Не звучить як 500 тисяч': нардеп сказала, чи мобілізують півмільйона українців

Українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність", розповіла Соломія Бобровська.

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Чи планує Україна мобілізувати 500 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

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До кінця грудня мобілізовувати 500 тисяч осіб не планують

Новий закон про мобілізацію дав позитивні результати, але негативно позначився на "бусифікацію"

В Україні існують чіткі плани мобілізації, але 500 тисяч людей до Збройних Сил України наразі не планують мобілізувати. Такі цифри не входять у плани ані на цей, ані на наступний рік. Про це заявила народна депутатка Соломія Бобровська в ефірі Радіо Свобода.

"Півмільйона людей - за який термін часу. Це треба уточнити. Бо розкидатися такими цифрами - це безвідповідально. На цей рік було планування потреб в особовому складі. І це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня. Є плани, які доведені. І це в рази менше, ніж 500 тисяч. Принаймні на цей рік точно", - наголосила вона. відео дня

Бобровська також зауважила, що українці не можуть "симетрично" конкурувати з росіянами в плані чисельності армій, адже ресурси, як людські, так і фінансові, у нас обмежені. За її словами, відповідь України на виклики є "асиметричною", про що свідчать результати в Чорному морі, коли наші дії змусили російський флот покинути акваторію.

"Якщо ми говоримо про наступний рік, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік... Принаймні про 500 тисяч на закритих засіданнях у нас мови не йшло", - розповіла Бобровська.

Депутатка відзначила, що новий закон про мобілізацію дав позитивні результати, проте негативно вплинув на процес так званої "бусифікації". Вона зазначила, що з квітня-травня до вересня цього року показники мобілізації перевищували потреби Генштабу ЗСУ.

"Але інша історія – коли ТЦК зловживає цим законом. Інтенсивні "бусифікації" просто знищують будь-яку можливість адекватної роботи і тих ТЦК, де нормальні люди, і військових адміністрації органів місцевого самоврядування, і армії як такої. Це ті ворота в Збройні сили, які фактично підривають будь-що. "Бусифікація" перекреслює роботу рекрутингу", - додала Бобровська.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Соломія Бобровська? Соломія Анатоліївна Бобровська — українська громадська та політична діячка, народна депутатка України IX скликання, з 29 серпня 2019 року член депутатської фракції політичної партії "Голос", екс-виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні вже мобілізували понад 1 мільйон громадян до Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради він зазначив, що планується призвати ще 160 тисяч осіб.

Оптимальним віком для мобілізації є чоловіки 30 років, оскільки вони мають і фізичну витривалість, і психологічну зрілість, вважає ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий. Він зазначив, що старші люди, особливо 50+, швидше втомлюються, а 18-річним бракує життєвого досвіду.

Як повідомляв Главред, в Україні військовий стан вже кілька разів продовжували, але це не є підставою для повторного штрафування військовозобов'язаних. Як пояснила адвокат Лідія Карплюк, повторне притягнення до відповідальності можливе лише у випадку нового правопорушення, наприклад, повторної неявки до ТЦК.

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