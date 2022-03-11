На Сумщині окупанти вигнали на мороз селян і зовсім загадили їх будинок

У селі Колесникове (Сумська область) солдати з російської окупантської армії влаштували нове безчинство. Про це повідомляє кореспондентка каналу "Україна24".

Як повідомляється, солдати армії агресора вигнали у двір цілу сім'ю і оселилися в їхньому приватному будинку. Через кілька діб окупанти пішли і залишили після себе розорене приміщення. Воно виявилося все загаджене сміттям - в тому числі численна упаковки від сухого пайка, який видають загарбникам.

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Нагадаємо, раніше в Мелітополі група окупантів викрала мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.