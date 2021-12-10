Пенсія - не перешкода спорту: бабусі з Одеси залізли на тренажери і показали, як прокачати м'язи

Пенсіонерки вирішили зайнятися спортом на одному з місцевих спортивних майданчиків.
Дві бабусі з Одеси прийшли на спортивний майданчик, залізли на тренажери і вирішили розім'ятися. Обидві пенсіонерки досить впевнено розминалися, активно працюючи і руками, і ногами.
Як повідомляє Telegram-канал Одеса Info, заняття спортом двох місцевих бабусь о 7 ранку зняли очевидці, і виклали відео в соціальні мережі.
Пенсіонерки прийшли на спортивний майданчик, кожна з них зайняла один зі снарядів. Бабуся зліва й зовсім вибрала орбітрек, причому виглядала на ньому досить впевнено.
"Зацініть, що витворяють одеські бабусі о 7 ранку", - написали автори ресурсу.
Нагадаємо, у Ковелі 73-річна бабуся, яка їхала дорогою на скутері Viper, врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. Пенсіонерка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тілесні ушкодження. Поліція за підсумком відкрила кримінальну справу у зв'язку з фактом порушення безпеки дорожнього руху.
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