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Пенсійне посвідчення в "Дії": як українці зможуть ним скористатися

8 лютого 2022, 10:56

Повідомляється, що в "Діі" пенсіонери можуть оформити довідку про доходи, яка, зокрема, може знадобитися при зверненні за призначенням субсидії.

Дія
Додаток "Дія" / Минцифры

Додати в "Дію" пенсійне посвідчення, яке матиме таку ж силу, як і звичайне. Така інформація міститься в документі, викладеному на сайті Об'єднання профспілок.

Згідно текст, пенсіонер, який виявив бажання додати своє посвідчення в "Дію", зможе сформувати документ в додатку. Воно може бути сформовано автоматично, якщо в реєстрі є всі відомості про пенсіонера, в тому числі і його оцифроване фото.

Крім того, повідомляється, що в "Діі" пенсіонери можуть оформити довідку про доходи, яка, зокрема, може знадобитися при зверненні за призначенням субсидії. Для цього потрібно авторизуватися на порталі, вибрати в меню "Послуги", потім —"Пенсії, пільги та допомога", а потім — "Довідка про доходи пенсіонера".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 лютого в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілемпро це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник пише, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн-режимі особу іншої людини - яка може законно користуватися його автомобілем.

Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

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