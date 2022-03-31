Пенсіонерка впала на коліна і дякувала Богові, що місто звільнили ЗСУ: у мережі з'явилося потужне відео

У записі Літня жінка колінопохитної дякує Богові за те, що українська армія повернулася.
Житель звільнених від російських окупантів українських міст на колінах і зі сльозами на очах зустрічають Збройні Сили України. У мережі військовослужбовець В'ячеслав Савченко опублікувавши відео зустрічі з бійцями ЗСУ жителів одного з населених пунктів, який раніше був захоплений агресорами.
У ролику Літня жінка дякує Богові за те, що українська армія повернулася. Діалог виглядав так:
"- Добрий вечір, ми з України!
- З України! Хлопці, спасибі! Господи, спасибі вам!
- Бабулечка, це вам спасибі. Вибачте, що запустили їх сюди".
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Нагадаємо, раніше українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників.
Як повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маршушин, зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно.
За його словами, зараз йде зачистка міста.
"Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.