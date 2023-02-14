Росіян 'підсмажили' в авто: у Новій Каховці партизани підірвали окупантів

Двоє окупантів були ліквідовані, ще двоє у важкому стані в госпіталі.

У Новій Каховці партизани підірвали окупантів / Фото УНІАН

В Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.

"Біля відділення поліції був успішно підірваний автомобіль з чотирма злочинцями: двоє військовослужбовців і двоє співробітників спецслужб", - уточнюється в повідомленні.

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В результаті атаки двоє окупантів були ліквідовані, ще двоє у важкому стані в госпіталі.

"Можливо теж поїдуть насолоджуватися співом Кобзона", - додали в "АТЕШ".

Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизан АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.

"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.

Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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