Росіян 'підсмажили' в авто: у Новій Каховці партизани підірвали окупантів

В Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників.
Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.
"Біля відділення поліції був успішно підірваний автомобіль з чотирма злочинцями: двоє військовослужбовців і двоє співробітників спецслужб", - уточнюється в повідомленні.
В результаті атаки двоє окупантів були ліквідовані, ще двоє у важкому стані в госпіталі.
"Можливо теж поїдуть насолоджуватися співом Кобзона", - додали в "АТЕШ".
Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму в результаті успішних дій українських партизан АТЕШ знищено двох офіцерів Росгвардії.
"АТЕШ працює. Мінус два офіцери Росгвардії", - йдеться в Telegram-каналі Аtesh_ua.
Нагадаємо, в районі Красноярська, в ніч на 4 січня партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.
"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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