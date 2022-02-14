"Панічна атака" на Україну: трансляція марафону Право на владу і Твій вечір

Телеканал 1+1 розпочинає серію інформаційних вечорів, щоб надавати українцям лише перевірену інформацію.
Спільний марафон ток-шоу Право на владу з Наталією Мосейчук та програми Твій вечір з Єгором Гордєєвим проходитиме щовечора на телеканалі 1+1.
Сьогоднішня тема - Панічна атака.
Напередодні Наталія Мосейчук анонсувала телевізійний марафон і звернулася до українців з проханням раціонально оцінювати будь-яку інформацію і закликала до єдності в такий тривожний для України час.
"Разом з вами пройдемо цей час - непростий і тривожний. Час, що вимагає відвертих розмов. Будемо на зв'язку кожен день в ці дні. Тому, що потрібно багато говорити, а головне разом фільтрувати. Вибирати підтверджені факти і все ж йти в новий день з позитивними думками. Тримаємося разом! З любов'ю і турботою. Бережіть себе і Україну", - зазначила телеведуча.
В обговоренні беруть участь:
- Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради;
- Олексій Резніков, міністр оборони;
- Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;
- Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу президента;
- Олексій Дубревський, радник міністра інфраструктури, директор аеропорту "Бориспіль";
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" ;
- Олег Чабан, психолог;
- Валентин Гладких, політичний експерт
- Пілігрим, військовий розвідник;
- Олена Мозгова, продюсер
Автор: Марія Тупік