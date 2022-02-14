"Панічна атака" на Україну: трансляція марафону Право на владу і Твій вечір

Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв / прес-служба 1+1

Спільний марафон ток-шоу Право на владу з Наталією Мосейчук та програми Твій вечір з Єгором Гордєєвим проходитиме щовечора на телеканалі 1+1.

Сьогоднішня тема - Панічна атака.

Напередодні Наталія Мосейчук анонсувала телевізійний марафон і звернулася до українців з проханням раціонально оцінювати будь-яку інформацію і закликала до єдності в такий тривожний для України час.

"Разом з вами пройдемо цей час - непростий і тривожний. Час, що вимагає відвертих розмов. Будемо на зв'язку кожен день в ці дні. Тому, що потрібно багато говорити, а головне разом фільтрувати. Вибирати підтверджені факти і все ж йти в новий день з позитивними думками. Тримаємося разом! З любов'ю і турботою. Бережіть себе і Україну", - зазначила телеведуча.

В обговоренні беруть участь: