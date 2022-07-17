Відповідь "русскому миру": ЗСУ нещадно вдарили по глибокому тилу ворога на Луганщині

ЗСУ потужно вдарили в тил ворога на Луганщині / facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські бійці знищили кілька ворожих складів з військовою технікою, а також великий командний центр - ЗСУ вдарили в глибокий тил противника на Луганщині, повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Більше тижня тому Шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеликій території області ЗСУ і досі завдають втрат росіянам", - сказав голова ОВА.

За словами місцевого українського чиновника, виїхати з окупованих міст наразі момент можна або через РФ, або через один з населених пунктів Харківської області.

"Ті, хто хотів отримати "русский мир", з радістю стоять у величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води і газу", - продовжив глава області.

За словами Гайдая, запустити "Азот" росіяни не в змозі. Вони запрошують робітників для "відновлення" виробництва, які потім отримають повістки.

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Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів, що Україна ефективно контрнаступає в Херсонській області, поступово звільняючи свої території. Але, за його словами, окупаційні війська РФ тиснуть на українську армію на Донбасі, намагаючись витіснити її з позицій на півночі Донецької та Луганської областей.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що українській армії вдалося перевести ворожі війська до оборони на Херсонському напрямку. Однак на Донбасі загарбники продовжують атакувати. Там сили оборони України змушені оборонятися.

В оперативному командуванні Південь сказали, що війська України продовжують завдавати влучних ударів по об'єктах противника на Південному фронті. У зв'язку з цим ворог відчуває проблеми в логістиці і не може переходити в наступ.

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