"Відсікли від загону": ЗСУ вправно ліквідували російського топ-військового

Точне місце ліквідації Вашуніна залишається невідомим, проте у країні-агресорці йому посмертно присвоєно звання героя Росії.

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ЗСУ вправно ліквідували російського топ-військового / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот

Збройні сили України ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який керував "Ленінградським полком". Про це повідомляє російське видання "Фонтанка" із посиланням на голову Законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєльського.

Як розповів Бєльський, російського командира ліквідували ще 14 липня. Тоді він із групою "ухвалив рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який потрапив в оперативне оточення. Їхній рух був помічений українськими захисниками і почався бій.

"Під час зіткнення Вашунін був відсічений від однополчан і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер, самовіддано борючись до останньої хвилини", - заявив чиновник.

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Точне місце ліквідації Вашуніна залишається невідомим, проте у країні-агресорці йому посмертно присвоєно звання героя Росії.

Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

Окрім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

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