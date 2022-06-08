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Загін кадирівців влаштував запеклий бій з кущами: "браві" воїни встояли

8 червня 2022, 13:30

TikTok війська продовжують хвалитися своїми "досягненнями".

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Загін кадирівців влаштував запеклу перестрілку з кущами / скріншот з відео

Кадирівці, які відомі Tik-Tok роликами, але не бойовими успіхами, влаштували перестрілку з кущами, в яких нікого не було.

У мережі з'явилося відео, на якому Тікток-війська Кадирова героїчно розправилися з українськими кущами.

На опублікованих кадрах видно, як кілька "кадирівців" йдуть по дорозі. Раптом кущі "відкрили" по них вогонь. "Кадирівці" миттєво зреагували і почали у відповідь розправлятися з заростями. Кілька тікток-воїнів розстріляли з автоматів зелені насадження, вигукуючи від переляку"ахмат сила".

Виглядав бій, як завжди, забавно, оскільки жоден з "кадирівців" під час обстрілу не намагався сховатися, або впасти на землю, як це повинно бути під час реального бою, ну і шалені крики були трохи зайвими.

Раніше на Херсонщині в окупованій Киселівці, Чорнобаївська сільська громада відбулася перестрілка між військовими РФ Чеченської і Бурятської національності.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що в інциденті відзначилися понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих поки невідома.

читайте також"Стрибнули в тачку і змилися": кадирівці-мародери вкрали пістолет у недотепи-окупантаТакож ми розповідали, що в Київській області в Бородянці місцевий дідусь "пригостив" кадирівців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.

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