Опалювальний сезон під загрозою: Нафтогаз оприлюднив тариф для шкіл, дитячих садків та лікарень

Ціни на газ в Україні / УНІАН

Нафтогаз України назвав ціну на газ для бюджетних і релігійних установ.

Так, компанія пропонує школам, лікарням і дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ і транспортування.

У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що з урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ становитиме 16,8 гривень за кубометр.

"Ця ціна більш ніж удвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - зазначають у компанії.

Нафтогаз пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

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"Компанія не розраховує на отримання прибутку в рамках цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон почався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - додали в Нафтогазі.

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Ціни на газ в Україні

Як раніше повідомляли, 12 жовтня регіональна комісія ТЕБ і НС оголосила надзвичайну ситуацію у Львівській області через забезпечення газом бюджетних установ.

Закарпатська та Полтавська області також оголосили надзвичайну ситуацію через поставки газу бюджетним установам.

В Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників.