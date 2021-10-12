Опалювальний сезон під загрозою: Нафтогаз оприлюднив тариф для шкіл, дитячих садків та лікарень

Нафтогаз пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.
Нафтогаз України назвав ціну на газ для бюджетних і релігійних установ.
Так, компанія пропонує школам, лікарням і дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ і транспортування.
У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що з урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ становитиме 16,8 гривень за кубометр.
"Ця ціна більш ніж удвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - зазначають у компанії.
Нафтогаз пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.
"Компанія не розраховує на отримання прибутку в рамках цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон почався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - додали в Нафтогазі.
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Ціни на газ в Україні
Як раніше повідомляли, 12 жовтня регіональна комісія ТЕБ і НС оголосила надзвичайну ситуацію у Львівській області через забезпечення газом бюджетних установ.
Закарпатська та Полтавська області також оголосили надзвичайну ситуацію через поставки газу бюджетним установам.
В Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.
Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників.