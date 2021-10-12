Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити всі особи, причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"У санкційні списки повинні потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму, місті Севастополь і тимчасово окупованих територіях України на Донбасі", - заявив він в ході брифінгу за підсумками 23-го Саміту Україна-ЄС, трансляція якого велася в Facebook ОП.

Глава держави також додав, що потреба в посиленні санкційного тиску назріла давно.

За словами Зеленського, без уваги не можна залишати порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України.

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Нагадаємо, спікер Банкової Сергій Нікіфоров уточнив, що "російські вибори до Держдуми" на окупованому Донбасі незаконні. На юридичному і політичному полі вони нічого не значать. Київ таких процесів не визнає, а українські громадяни можуть проголосувати на подібних "виборах" в тому випадку, якщо це потрібно для їх безпеки.

У Європарламенті закликали Євросоюз не визнавати вибори до Держдуми Росії у тому випадку, якщо в рамках виборчого процесу будуть фальсифікації. У цій ситуації Брюсселю потрібно буде вивчити можливість відсторонення Москви від діяльності в міжнародних організаціях.