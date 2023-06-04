Батько несамовито кричав, коли побачив тіло: російська ракета вбила 2-річну Лізочку

Разом із мамою дівчинка була вдома, коли російські окупанти поцілили ракетою на подвір’я будинку.

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Російська ракета вбила 2-річну дитину / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Увечері 3 червня російські загарбники вдарили по передмістю Дніпра, у результаті чого було зруйновано два будинки. Цей трагічний інцидент призвів до непоправної втрати – маленька дівчинка загинула під завалами. Батько, якого не було вдома під час російської атаки, у розпачі. Про подробиці трагедії розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка. Разом із мамою вона була вдома, коли російські покидьки поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами. Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам", - написав Лисак.

За його словами, спочатку з-під руїн дістали жінку та доправили її до реанімації. Маленьку Лізочку знайшли близько третьої ранку. Дістали вже бездиханне тіло дитини.

Ліквідація наслідків досі триває – на місці працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали, а благодійні організації розгорнули гуманітарні місії. Поряд з людьми представники місцевої влади, які приймають звернення від мешканців постраждалих осель.

Удар по передмістю Дніпра

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину ввечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки.

Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К". Внаслідок "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей. Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики. Це хлопчики 6, 11 і 15 років – вночі вони перебували в операційних.

Дивіться страшні деталі про удар РФ по будинках під Дніпром:

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