Від 13 до 100 тисяч: стало відомо, скільки повинні отримувати мобілізовані українці

Стало відомо, скільки повинні отримувати мобілізовані українці / УНІАН

Українцям, яких мобілізували до лав ЗСУ, на посадах рядового складу повинні платити 13 тисяч гривень. Саме таку на своїй сторінці в Facebook опублікував керівник Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.

Крім того, на період дії воєнного стану додатково виплачується 30 тисяч гривень. Тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів, платять 100 тисяч гривень.

Водночас для ДФТГ (добровольчих формувань територіальних громад) грошове забезпечення бюджетом Міноборони не передбачено. Однак, за словами Коваля, кожна громада може передбачити відповідне фінансування з власного бюджету.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила Указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію в державі.

Відповідний закон був прийнятий у четвер, 3 березня.

У ньому передбачається, що мобілізація буде проводитися у всіх областях України, крім Луганської та Донецької. Її проводитимуть протягом 90 діб з дня набрання чинності Указом.