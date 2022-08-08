Засліплює війська РФ: окупанти в паніці після ударів ЗСУ антирадарними ракетами AGM-88

Ракета AGM - 88 / Скріншот

На фронті Збройні сили України почали застосовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Це викликало справжню паніку серед пропагандистів РФ, які публікують фото з осколками.

Як пише The War Zone, ВПС України могли отримали кілька радянських винищувачів з країн НАТО, які пройшли потрібну модернізацію для пуску ракет HARM.

Ще один варіант - пуск ракети з комплексу наземного базування. Такі приклади вже були, зокрема, ЦАХАЛ використовував корпус танка M4A1 Sherman для бази ракетної установки.

Ракета AGM-88 HARM

Це високошвидкісна антирадарна ракета, яка призначена для знищення або виведення з ладу радіолокаційних станцій.

Здатна наводитися на високочастотні РЛС. Менш вразлива для традиційних видів перешкод, типу виключення РЛС при виявленні запуску ракети, ракета HARM обчислює місце розташування цілі і здатна її вразити навіть якщо РЛС була вимкнена.

Відзначається, що застосування ракет AGM-88 HARM має величезну вагу через наявність російських засобів ППО малої і середньої дальності дуже близько до лінії фронту. Антирадарні ракети можуть поставити під загрозу російські системи ППО, що дозволить Україні більш ефективно застосовувати авіацію і "засліплювати" ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили по Антонівському і Каховському мостах в Херсонської області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати попадання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.

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