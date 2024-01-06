'Осліпли' на кілька РЛС і втратили БК: ГУР розкрило деталі потужного удару у Криму

Внаслідок сецоперації України у Криму росіяни втратили склад боєприпасів та кілька РЛС.

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ЗСУ в знищили в Криму склади боєприпасів та кілька РЛС / Колаж: Главред, фото: ГУР МОУ, скріншот відео

У результаті операції, проведеної 4 січня України в окупованому Криму, вдалось знищити радіолокаційну станцію на аеродромі у Саках та склад боєприпасів окупантів. Про це повідомило ГУР МО України.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька РЛС", - зазначили у повідомленні.

За інформацією Головного управління розвідки, 4 січня у Криму відбулася спеціальна операція, у якій брали участь Повітряні сили ЗСУ та бійці ГУР разом із силами сектору оборони держави. Цілями українських військових стали позиції радіолокаційних станцій на аеродромі у Саках, а також склад боєприпасів біля населеного пункту Гришине.

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Результати спецоперації в Криму / Фото: ГУР МО України

"Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному. Інформація про інші втрати терористичної росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється", - додало ГУР.

Операція у Криму 4 січня

Як повідомляв Главред, увечері 4 січня в окупованому Криму прогриміли сильні вибухи. Місцева "адміністрація" заявила про роботу протиповітряної оборони у Севастополі, а Міноборони РФ повідомило про "знищення" 10 ракет ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ здійснили удар по аеродрому Саки в Криму. Там знаходився пункт управління росіян.

Крім цього, під час удару ЗСУ у Євпаторії були пошкоджені важливі радіолокаційна станція та пункт управління, що координував протиповітряну оборону росіян у Криму. Цільові удари вдалося завдати завдяки додатковим розвідувальним операціям партизанів Атеш.

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