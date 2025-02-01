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"Оптимізму немає": з'явився сумний прогноз щодо термінів продовження війни

Олексій Тесля
1 лютого 2025, 18:04
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Нерозв'язною проблемою залишаються так звані гарантії для України, вважає Олександр Морозов.
Трамп, Путин
З'явився прогноз дій Дональда Трампа щодо Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Важливо:

  • США можуть натиснути на РФ для досягнення режиму припинення вогню
  • Підстав для оптимізму щодо врегулювання війни поки що немає

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував питання ймовірності економічного тиску США на країну-агресора РФ з метою завершення війни в Україні.

"Можна припустити, що за певних домовленостей, якщо Дональд Трамп діятиме в цьому напрямі, Кремль на цьому етапі максимум може піти на так званий режим припинення вогню без попередніх умов на певний термін, наприклад на 60 днів", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Водночас експерт зазначає, що на думку більшості спостерігачів, диктатор Володимир Путін не зупинить війну ні під яким тиском. Сам по собі тиск, економічний занепад або падіння цін на нафту не підштовхнуть Путіна до рішення про завершення війни, а в кращому випадку це може спонукати частину російської верхівки переглянути свою позицію.

"Підстав для оптимізму щодо врегулювання війни, на жаль, практично немає. Кремль продовжує жорстко стояти на колишніх позиціях і не демонструє жодної перспективи компромісу. З іншого боку, нерозв'язною проблемою залишаються так звані гарантії для України <...> Причому вони мають бути не просто деклараціями про майбутній вступ України до НАТО", - говорить він.

Співрозмовник зазначає, що заходи, які пропонуються зараз, як-от зниження цін на нафту або посилення санкційного тиску, можуть бути реалізовані, але їхній ефект стане відчутним тільки через 2-3 роки.

"Питання ж стоїть про те, як змінити хід війни сьогодні. Тому зараз важливі не тільки дії Трампа, а й рішення, ухвалені на засіданні на базі Рамштайн 6 січня. Важливо і те, що відбувається зі сформованим глобальним альянсом підтримки України, включно з європейськими країнами. Це позиції таких країн, як Данія і Чехія, не кажучи вже про Німеччину, Францію, Швецію та інші. Також важливо відзначити кроки, зроблені Еммануелем Макроном, який закликав мобілізувати 80 000 резервістів", - додав Морозов.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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санкції проти Росії Олександр Морозов війна Росії та України
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