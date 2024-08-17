Операція ЗСУ у Курській області здивувала НАТО: у Bloomberg розкрили страхи Заходу

Українські військові вже понад тиждень активно просуваються вперед у Курській області та мають успіхи.

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Курська операція України має успіх / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

ЗСУ вже понад тиждень активно просуваються в Курській області. Ця операція "одним махом" змогла переконати Захід в тому, що Україна все ще має силу для перемоги.

Аналітики у матеріалі Bloomberg повідомили, що переважна більшість країн-союзників схвально прийняли дії України в Курській області. Втім, були й ті, хто боявся, що український наступ стане причиною ескалації війни, або може негативно вплинути на ситуацію на Донбасі.

У виданні також зазначили, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був найвищою посадовою особою країн НАТО, який відкрито критикував дії України та називав їх ескалацією. За його словами, дії ЗСУ в Курській області відсувають припинення вогню "дедалі далі й далі".

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Водночас успіхи українців переконали більшість Західних країн у зворотному. Завдяки цьому посилилися розмови щодо необхідності скасування всіх обмежень на використання західної зброї, яких змушена дотримуватися Україна.

Водночас у матеріалі наголошують на тому, що найголовнішим є той факт, що Курська операція може змінити уявлення Заходу про бойову силу України.

Старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США Дональд Дженсен розповів, що відчуття того, що Україна може програти війну, тепер змінилося "одним махом, що захоплює дух".

"Ми бачимо, що українці креативні, ефективні, ними добре керують. Вони дуже вміло вибрали слабке місце в російському розгортанні в країні і використовували його", - зазначив Дженсен.

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

Операція в Курській області

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках. За тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ. Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції так званої оперативної мобільної групи.

Стало відомо, що РФ, ймовірно, виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ. За інформацією видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чиновників США, це є першою ознакою того, що операція в Курській області змушує Москву перегрупувати свої сили вторгнення.

У ЗМІ повідомили, що РФ стягує війська до Курська. Росіяни накопичили війська біля Курська, на супутникових фото видно багато бойових гвинтокрилів на аеродромі недалеко від міста. Однак, на супутникових знімках не достатньо добре видно, які саме гвинтокрили стягнули росіяни біля Курська.

Російський журналіст розповів, чому Путін не може оголосити війну на фоні боїв в Курську. Російське військово-політичне керівництво не може оголосити Україні війну на фоні проведення операції в Курській області Росії, адже це змусить Кремль визнати, що так звана "СВО" йде не за планом.

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