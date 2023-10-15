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Війна в Ізраїлі може затягнутися: ізраїльський журналіст назвав причину

Альона Вороніна
15 жовтня 2023, 03:30
ХАМАС – це просто терористична організація, при чому далеко не перша на Близькому Сході. Але якщо у війну вступить "Хезболла", бойові дії стануть серйознішими.

Война в Израиле, Цви Зильбер
Війна в Ізраїлі може затягнутися, якщо у неї вступить ще одна сторона, вважає Цві Зільбер/ колаж: Главред, фото: скрін

Ізраїль ніколи не воював у довгу – коли виникали спалахи бойових дій, то вони дуже швидко закінчувалися. Тому й цього разу війна навряд чи затягнеться. Таку думку висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер в інтерв'ю Главреду.

"Я не думаю, що вона (війна в Ізраїлі – ред.) затягнеться на півтора роки. Ізраїль ніколи не воював у довгу, і Ізраїль не має для цього оперативної глибини. Так, ізраїльські операції тривали максимум кілька місяців – війна Судного дня тривала кілька місяців, зазвичай це кілька тижнів, буває місяць або півтора. Це звичайні раунди конфронтації з ХАМАСом", – зазначив журналіст.

Але, за його словами, цього разу все залежить від того, чи вступлять у війну ще якісь сили, наприклад ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація "Хезболла".

"Все залежить від того, яка буде поставлена мета і чи вступлять в цю війну ще якісь сили (наприклад, "Хезболла"). Давайте не забувати, що "ХАМАС" – це все-таки просто терористична організація, яка побудувала собі квазідержаву. Але це терористична організація і далеко не перша на Близькому Сході. А "Хезболла" – це справжня армія, яка воює більше 10 років в Сирії за режим Асада. Це просто справжні Рембо з величезним бойовим досвідом, справжні вбивці, з 250 тисячами точних іранських ракет", – сказав Зільбер.

За його словами, якщо це буде війна тільки з ХАМАСом на один фронт, то, відповідно, вона буде коротшою.

Але цього разу, на думку ізраїльського журналіста, може відбуватися щось тривале.

"Ізраїль, в принципі, постійно перебував у стані війни. Навіть коли "гарячі" війни закінчувалися, починалася так звана війна на виснаження. Але це щось інше. Я думаю, що за ізраїльськими масштабами ми напередодні чогось тривалого", – зазначив він.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Цві Зільбера про війну в Ізраїлі:

Хто такий Цві Зільбер

Цві Зільбер - ізраїльський журналіст, публіцист і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "Лучшее радио".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Ввечері 13 жовтня повідомлялося, що армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази і проводить рейди. Ізраїльські військові збираються ліквідувати терористів і звільнити полонених.

Нагадаємо, що прем’єр Ізраїлю зробив заяву щодо продовження війни проти ХАМАС. Після того, як Ізраїль у відповідь на атаку ХАМАС уже майже тиждень завдає авіаударів по Сектору Гази, ізраїльський прем’єрміністр Біньямін Нетаньяху звернувся із заявою до свого народу і наголосив, що такі удари – це "лише початок".

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