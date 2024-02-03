'Вони практично готові': генерал озвучив причину, через яку мужуть звільнити Залужного

Зеленський подає інформацію достатньо однобоко і у всьому робить винними військових, зокрема Залужного, говорить Сергій Кривонос.

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Який фактор може підштовхнути Банкову до рішення про звільнення Залужного / Колаж: Главред, фото: t.me / V_Zelenskiy_official, УНІАН

Можливість заміни головкома ЗСУ Валерія Залужного є реальною. Погіршення ситуації на ділянках фронту є одним із факторів, що може призвести до його заміни. Про це генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"По-перше, підтверджую, що ваші джерела стовідсотково праві (публікації в західних ЗМІ про розмову Зеленського та Залужного – ред.), бо маючи свою інформацію і спілкуючись також по ситуації, що була в понеділок - сто відсотків... По-друге, він дуже хоче його звільнити і вони практично готові", - сказав Кривонос.

За його словами, одним з можливих приводів для звільнення Залужного може бути загострення ситуації на фронті. Генерал зазначив, що причиною для заміни головкома ЗСУ може також стати втрата Авдіївки.

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"Що саме і намагаються подати Залужному в першу чергу, що в певних моментах не тільки невдалий наступ влітку - і безпосередньо ситуація, яка склалася на Куп’янському напрямку складна, на Лиманському, на Бахмутському, на Авдіївському, на півдні України", - зазначив генерал-майор запасу.

Кривонос стверджує, що керівництво України іноді представляє інформацію про ситуацію на фронті однобічно, часто звинувачуючи Залужного. В той час як військовий успіх також залежить від забезпечення військ необхідними ресурсами та обладнанням з боку держави.

"Зеленський подає інформацію достатньо однобоко і у всьому робить винними військових і безпосередньо робить винним Залужного. Військові вміють воювати і достатньо добре вміють, але війна - це не спроможність тільки вояків воювати, війна - це спроможність держави забезпечити власним ресурсом діяльність Збройних сил", - підсумував він.

Звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 29 січня у Мережі почалася ширитися інформація про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського. Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він її відмовився приймати. Проте пізніше прессекретар президента заявив, що ця інформація є неправдивою.

Також CNN повідомляє, що Указ президента щодо звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня. За даними видання, Залужний був повідомлений про своє звільнення під час зустрічі в Офісі президента у понеділок.

The Washington Post стверджує, що із звільненням Залужного зволікають, бо в Києві ще не обрали йому заміну. Журналісти зазначають, що потенційні кандидати не бажають братися за цю роботу через слабкі перспективи поліпшення ситуації на полі бою. Серед кандидатів на посаду головкома ЗСУ називають главу ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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