"Він помер. Дихати перестав": Настя зі Слов'янська розповіла, як вмить втратила чоловіка та сина

14 квітня затишне життя маленької родини зі Слов'янська зруйнували тринадцять російських ракет С-300.

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Російська ракета вбила батька та сина / Facebook Victoria Ivleva, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 14 квітня, випустили ракети "С-300" по Слов'янську на Донеччині. Ця атака призвела до загибелі 15 осіб, серед яких були батько та його маленький син. Про обставини трагедії на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Вікторія Івлева.

"Цих двох прекрасних чоловіків – великого та маленького – вже немає на світі. Вони вбиті російською ракетою у Слов'янську, у п'ятницю, 14 квітня, за два дні до Великодня. Їх звали Сергій Комаристий та Максим Комаристий. Сергій був майстром з ремонту телефонів, а Максим – просто веселим маленьким хлопчиком двох років і трьох місяців", - написала Івлева.

Того страшного дня їхня дружина та мама Настя Комариста пішла на тренування до фітнес-клубу у будинку навпроти, Сергій няньчився з сином, та ще й зазирнув у гості дядько Сергія. О 16:00 це маленьке затишне життя зруйнували тринадцять російських ракет С-300. Квартиру Комаристих, яка була на п'ятому, останньому поверсі, розмолотило повністю, навіть стін не залишилося.

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"Вибігаю вся в диму, в пилюці, голову підіймаю, дивлюся на наш будинок, а моєї квартири, де чоловік і син, немає. Немає квартири взагалі, навколо гуркіт страшний, все руйнується, і продовжуються прильоти. Я побігла туди, до під'їзду нашого, з диким криком, потім не пам'ятаю… Хтось тримає мене, я кричу нелюдськи, приїжджає швидка, я прошу дати щось заспокійливе, таблетку якусь, а вони кажуть, у нас немає. Ну як так? Як так?", - розповіла журналістці Настя Комариста.

Чоловік Насті загинув на місці, його тіло викинуло вибуховою хвилею і шпурнуло на землю – там, під будівельним сміттям, його виявили за дві доби співробітники ДСНС. Дядька дістали засипаного вапном і в крові, але живого – він провалився у зруйновану квартиру поверхом нижче. Максим, за його словами, провалився туди ж.

Години через півтори друзі Сергія, котрі миттєво, віддано і безстрашно кинулися на допомогу, знайшли хлопчика під завалами. Він був живим. Настя весь цей час з жахом металася перед будинком.

"Малюка винесли з дому і віддали відразу в швидку, мені з ним сісти не дали, я на передньому сидінні їхала. Ми спустилися дорогою, метрів п'ятсот проїхали, і раптом ззаду голос лікаря: "Я нічим не можу допомогти. Він помер. Дихати перестав". І я кудись провалилася", - розповіла Настя.

За її словами, під час катастрофи у рятувальників не було елементарного – вони працювали без масок та рукавичок і просили людей навіть ломики з дому захопити, бо своїх не було. Собак-кінологів також не привели на пошуки постраждалих – виявилося, їх у місті просто немає.

"Чоловіка годинник знайшли, повністю цілий, навіть екран не розбився, а Сергія немає... Як це може бути? Я не розумію. Не розумію. Мені дуже погано. Зі мною весь час друзі, якби не вони – взагалі не знаю, що було б", - розповіла розбита горем жінка.

Ракетний удар по Слов'янську

14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. В результаті "прильотів" пошкоджено 5 будинків. Один 5-поверховий будинок частково зруйнований - російська ракета "стерла" одразу кілька квартир. Ще в двох будинках після "прильоту" почалася пожежа. У дворі багатоповерхівок залишилася величезна воронка після влучання ворожої ракети.

Пізніше стало відомо про те, що окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300.

Під завалами знайшли 2-річного хлопчика. Дитину знайшли ще живою, проте вона померла в машині швидкої допомоги. Малюк був удома разом зі своїм татом. Мамі дитини вдалося врятуватися лише завдяки тому, що перед ракетним обстрілом вона пішла в магазин.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл і назвав Росію "країною-злом".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

За фактом ракетного удару по Слов'янську правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

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