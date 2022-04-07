"Він тепер голий бігає": дід-партизан відібрав у російського окупанта форму та їжу

Дід-партизан відібрав у російського окупанта форму та їжу / скріншот

Дідусь "віджав" у російських окупантів сумку. Як виявилося, в ній було чимало трофеїв.

Відео огляду літнього партизана з'явилося в мережі.

"Дід цікавий. У сепарів віджав сумку і форму. Печиво віджав", - ледь стримуючи сльози від сміху говорить голос за кадром.

Але головним "трофеєм" старого стала форма, яку він залишив собі.

"Так він (російський військовий - ред.) тепер голий бігає. Ну носи після війни", - звернувся військовий до партизана.

Варто зазначити, що подібні випадки далеко не рідкість.

Раніше ми писали, що мешканка села Перемога в Київській області "віджала" у російських окупантів ящик з боєприпасами.

"Трофей" жінка сховала в кролячій клітці, а після звільнення села передала ЗСУ.

Також ми розповідали, що правоохоронці в Полтавській області вилучили у місцевих жителів 11 танків, захоплених у російських окупантів.

Після початку війни РФ проти України техніка опинилася в руках місцевого населення.

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