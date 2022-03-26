У Полтавській області селяни "віджали" в окупантів РФ 11 танків

В Україні виявилося багато трофейної техніки РФ / Reuters

Правоохоронці в Полтавській області вилучили у місцевих жителів 11 танків, захоплених у російських окупантів.

Після початку війни РФ проти України техніка опинилася в руках місцевого населення, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Крім танків, поліцейські також вилучили у місцевого населення бронеавтомобілі та зброю, захоплену в окупантів РФ.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат і близько 200 одиниць інших боєприпасів", - додали в поліції.

/ pl.npu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України мають у своєму розпорядженні більшу кількість танків, ніж до початку російського військового вторгнення.

В української армії зараз на 43 танки більше, ніж на початку війни.

Як підрахували аналітики, з початку вторгнення росіян в Україну армія російських окупантів втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці.

Читайте ще: