ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині: "віджали" десятки ворожих танків

/ Facebook/kommander.nord

Українські бійці в Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс і броньовану евакуаційну машину.

Про це повідомляє Оперативне командування" Північ " в Facebook.

Сьогодні в Чернігівській області в українських військових відбувся бій з окупантами.

"Військові частини і підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних і близьких від "асвабадітелей" кращої, за їхніми словами, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій з переважаючими силами противника", – йдеться в повідомленні.

/ Facebook/kommander.nord

Також в результаті цього бою у окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс і броньовану евакуаційну машину.

У свою чергу військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що на кордоні Київської та Чернігівської областей ЗСУ розбили підрозділ окупантів РФ і захопили трофейну техніку.

"Ось так біля села Мокрець на кордоні Київщини та Чернігівщини українські воїни розбили підрозділ російських окупантів. За словами військових, які прийняли бій, підбиті 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Захоплені в якості трофея 7 Т-72 і 1 БРМ", - розповів він.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.