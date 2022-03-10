ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині: "віджали" десятки ворожих танків

У Чернігівській області українські військові розгромили вороже угруповання.
Українські бійці в Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс і броньовану евакуаційну машину.
Про це повідомляє Оперативне командування" Північ " в Facebook.
Сьогодні в Чернігівській області в українських військових відбувся бій з окупантами.
"Військові частини і підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних і близьких від "асвабадітелей" кращої, за їхніми словами, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій з переважаючими силами противника", – йдеться в повідомленні.
Також в результаті цього бою у окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс і броньовану евакуаційну машину.
У свою чергу військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що на кордоні Київської та Чернігівської областей ЗСУ розбили підрозділ окупантів РФ і захопили трофейну техніку.
"Ось так біля села Мокрець на кордоні Київщини та Чернігівщини українські воїни розбили підрозділ російських окупантів. За словами військових, які прийняли бій, підбиті 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Захоплені в якості трофея 7 Т-72 і 1 БРМ", - розповів він.
Війна РФ проти України
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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.