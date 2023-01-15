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Окупанти випустили половину Калібрів: є загроза нового удару – ОК "Південь"

15 січня 2023, 10:25
Окупанти спорядили 5 ракетоносіїв, і використовували ракети типу "Калібр" під час масованої ракетної атаки.
ракетний удар
РФ може готувати новий ракетний удар / Facebook / okPivden

В ході масованого ракетного удару по Україні в суботу, 14 січня, окупанти РФ використали близько половини із запасу в 36 ракет типу "Калібр", заявила глава об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вчора вони спорядили 5 ракетоносіїв, серед яких один підводний, і використовували ракети типу "Калібр" під час масованої ракетної атаки. Якщо вчора в Чорному морі знаходився запас 36 ракет, то близько половини вони використовували під час атаки, і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії", - підкреслила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами голови об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня, ці ракети ще можуть бути застосовані проти України.

Гуменюк також додала, що в суботу не спостерігалося активності щодо застосування ворогом дронів, але, за її словами, сьогодні атака дронами не виключена.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

Читайте більше:

Калібр війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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