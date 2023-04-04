Окупанти провалили план Путіна: тепер РФ зосередиться на трьох основних завданнях – експерт

Загарбники, зокрема, можуть піти ва-банк і спробувати розширити лінію фронту на одному з напрямків.

РФ зосередиться на трьох основних завданнях на фронті, каже експерт Олександр Мусієнко/ сайт Кремля, Міноборони РФ, Facebook Мусієнко

Російські загарбники не змогли захопити весь Донбас у встановлені російським диктатором Володимиром Путіним терміни. Тому тепер російська окупаційна армія буде зосереджуватися на трьох основних завданнях.

Зокрема, російські окупанти можуть спробувати піти ва-банк і трохи розширити лінію фронту за рахунок Запорізького напрямку. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, перше завдання, на якому можуть сконцентруватися російські окупанти – це наступ на тих напрямках, де вони розраховують добитися хоч якихось успіхів. Так, загарбники можуть продовжити наступ в Авдіївці, Бахмуті, Вугледарі – там поновилися штурмові дії.

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При цьому, за словами експерта, на Лиманському напрямку загарбники трохи змінили вектор своїх атак і намагаються обходити через Білогорівку та на захід від Сватового.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко – блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Друге завдання – загарбники можуть спробувати піти ва-банк і намагатися трохи розширити лінію фронту за рахунок Запорізького напрямку. Мусієнко зазначає, що з військової точки зору це їм нічого не дасть, але таким чином ворог може спробувати розтягнути українські сили.

Третє завдання, яке можуть ставити перед собою окупанти у найближчій перспективі – підготовка до оборони від наступу українських військових.

"Це теж помітно, що робить ворог по всій лінії фронту, і на півдні, і на сході. Вони укріплюють лінії оборони, розуміючи, що для них може настати момент, коли вони не в силах будуть продовжувати інтенсивні атаки і вимушені будуть перейти до оборони", – зазначає Мусієнко.

Війна в Україні

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що РФ для обстрілів України почала все частіше застосовувати плануючі бомби. Такі авіабомби можуть вражати цілі на відстані до 70 км. Загарбники випускають їх з літаків Су-34 та Су-45. При цьому ворожі літаки, випускаючи такі бомби, не входять у зону ураження української ППО, тому така зброя є новим викликом для України.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на вівторок, 4 квітня, вдарили по півдню України дронами-камікадзе. Загалом військовими країни-агресорки Росії було запущено 17 дронів, українська протиповітряна оборона збила 14 із них. Було влучення у підприємство в Одеській області.

Видання The Washington Post пише, що країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Однак Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "в класичному сенсі".

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