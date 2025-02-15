Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів: скільки вдалося збити

Ворожі дрони довелося збивати у шести областях України.

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Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів/ колаж: Главред, фото: скрін, t.me/SJTF_Odes

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Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів

Ворожі безпілотники довелося збивати у шести областях

Було збито 33 дрони, ще 37 були локаційно втрачені (без негативних наслідків)

Російські загарбники у ніч на суботу, 15 лютого, запустили по Україні 70 безпілотників, серед яких були ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Ворожі дрони запускалися із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у країні-агресорці Росії та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

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"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях", – йдеться у повідомленні.

37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Удар дронами по Україні 15 лютого/ Повітряні сили ЗСУ

Удари РФ дроном по Чорнобильській АЕС – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації – Зеленський зробив заяву. Окупанти вдарили дроном по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Президент сказав, чи є витік радіації.

Після цього в ОП зазначили, що у Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття. США раніше багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС, по якому вночі РФ вдарила дроном.

Зеленський зазначив, що дрон йшов на висоті 85 метрів. За його словами дрон не бачили радари, адже він летів на висоті 85 метрів, коли атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, у СБУ розповіли подробиці удару РФ по укриттю на Чорнобильській АЕС. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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