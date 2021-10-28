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Окупанти Криму заборонили літнім людям виходити на вулицю: в чому причина

28 жовтня 2021, 23:56

"Влада" півострова перевела літніх громадян на віддалену роботу і призупинила для них пільговий проїзд.

Крим
Окупанти заборонили людям похилого віку виходити з дому / УНІАН

Окупанти Кримського півострова впровадили обов'язкову самоізоляцію для літніх людей з хронічними захворюваннями старше 60 років без щеплення від COVID-19, передають на сайті окупаційної "влади".

У документі не вказано терміну дії незаконного указу - його впровадили до особливого розпорядження. У зв'язку з цим літнім кримчанам заборонили залишати житло, крім випадків винятків: вийти для вакцинації від коронавірусної інфекції, за продуктами або винести сміття.

Крім того, окупанти перевели літніх громадян на дистанційну роботу і призупинили для них пільговий проїзд.

Обмежувальні заходи не поширюються на жителів вакцинованих від COVID - 19 або мають QR-код.

читайте такожВООЗ озвучила сумну статистику щодо коронавірусу в Європі

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Зараз Росія переживає черговий спалах коронавірусу. За минулу добу в країні було побито відразу два рекорди: за кількістю тих, що заразилися за добу (40 096) і померлих від наслідків інфекції (1159). В цілому в Росії від початку пандемії зареєстровано майже 8,4 млн випадків коронавірусу і більше 235 тис.смертей.

Центри зв'язку з президентом України для жителів Криму і Донбасу

Секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю, 22 жовтня, заявив про намір Києва створити на лінії розмежування з окупованими Кримом і Донбасом спеціальні центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським і органами державної влади України. Виконувати завдання буде Міністерство цифрової трансформації.

Представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь обвинуватила Україну в, мовляв, провокації. Вона назвала заяву РНБО " цирковим номером "і сказала, що жителі Криму нібито вже"всі сказали, що хотіли".

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