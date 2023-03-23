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"Окупанти досі в Новій Каховці": Генштаб зробив некоректну заяву

23 березня 2023, 20:13
У Генштабі ЗСУ додали, що Нова Каховка обов'язково буде звільнена українськими військовими.
Нова Каховка, ВСУ
Нова Каховка / novakahovka.city, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти досі перебувають у Новій Каховці. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформація про те, що вони покинули місто, виявилася некоректною.

"Окупанти досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про нібито відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена в результаті некоректного використання наявних даних", - йдеться в повідомленні Генштабу.

При цьому в Генштабі додали, що Нова Каховка обов'язково буде звільнена українськими військовими.

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Нова Каховка

Що відомо про Нову Каховку

Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Нагадаємо, 14 березня в окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани вчинили замах на так званого заступника голови "Військової адміністрації" міста. У мережі припускають, що мова йде про Віталія Гура. Замах влаштував партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

Під час вибуху колаборант знаходився біля свого автомобіля.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників. Як повідомляє партизанський рух "Атеш", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.

Також раніше повідомлялося, що в захопленому окупантами Криму в результаті успішних дій українських партизан "Атеш" знищено двох офіцерів Росгвардії. При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.

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