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Російські окупанти вийшли з Нової Каховки - Генштаб

23 березня 2023, 18:31
У Генштабі розповіли, що перед виходом з міста росіяни обійшли найближчі будинки місцевого населення з метою наживи.
Нова Каховка
Нова Каховка / t.me/DIUkraine / соцмережі

Всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, яка розташована на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області покинули місто", - сказано в повідомленні Генштабу.

У ЗСУ зазначили, що окупанти перед виходом з міста обійшли найближчі будинки місцевого населення з метою наживи.

відео дня

"Окупанти конфісковували у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Нова Каховка карта

Нагадаємо, 14 березня в окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани вчинили замах на так званого заступника голови "Військової адміністрації" міста. У мережі припускають, що мова йде про Віталія Гура. Замах влаштував партизанський рух українців і кримських татар "Атеш".

Під час вибуху колаборант знаходився біля свого автомобіля.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників. Як повідомляє партизанський рух "Атеш", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.

Також раніше повідомлялося, що в захопленому окупантами Криму в результаті успішних дій українських партизан "Атеш" знищено двох офіцерів Росгвардії. При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.

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ЗСУ Херсонська область Нова Каховка Генштаб ЗСУ
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