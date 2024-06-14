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РФ вночі атакувала Україну ракетами і "Шахедами": у кількох областях прогриміли вибухи

Альона Вороніна
14 червня 2024, 06:39оновлено 14 червня, 07:21
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Окупанти запускали по нашій державі вночі багато ракет і дронів-камікадзе "Шахед". Вони спрямовувалися в основному на західні області.
РФ вночі атакувала Україну ракетами і 'Шахедами': у кількох областях прогриміли вибухи
РФ вночі атакувала Україну ракетами і "Шахедами"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

В Україні від початку доби 14 червня уже двічі оголошували повітряну тривогу. Перший раз її оголошували після першої години ночі, другий раз – о шостій годині ранку. Під час нічної атаки російські окупанти запустили по Україні ракети та дрони-камікадзе "Шахед". Російські дрони і ракети запускалися групами.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, більшість ракет і безпілотників російські окупанти спрямовували на західні області України, зокрема на місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Частина ворожих ракет під час польоту різко змінювали курс і рухалися на захід.

відео дня

Під час нічної атаки було чути звуки вибухів у низці областей і міст, зокрема у Запоріжжі, Хмельницькому та Хмельницькій області, на Харківщині.

Другий раз повітряну тривогу в Україні оголосили о шостій годині ранку. У Повітряних силах повідомили про повітряну ціль на Київщині, яка рухалася південно-західним курсом. Зазначалося, що це, ймовірно, ракета "Кинджал". Після цього на Київщині чули звук вибуху.

Також під час ранкової повітряної тривоги чули вибухи на Хмельниччині.

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

РФ вночі атакувала Україну ракетами і 'Шахедами': у кількох областях прогриміли вибухи
Ракета "Кинджал"/ Інфографіка: Главред

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 12 червня РФ запустила по Україні 6 ракет і 24 дрони, були руйнування і постраждалі. Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. В одній з областей внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною.

Також 12 червня росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу – було багато загиблих і поранених. Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого загинули 8 людей, поранення отримала – 21 особа, повідомили в ДСНС.

Ввечері 12 червня стало відомо, що під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касетки". Російські окупанти випустили по Україні 30 різних повітряних цілей.

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