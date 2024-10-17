РФ пішла в атаку: Маломуж пояснив, для чого ворог вивів на бойове чергування 'Ярс'

Заяви Кремля мають на меті створити певний фон напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

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Кремль сподівається, що ядерна загроза буде стримувати західних союзників України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На початку жовтня країна-агресор Росія вивела на бойове чергування у Новосибірську ядерний комплекс "Ярс". Таким чином Кремль вчергове вирішив провести атаку на Україну та світ, щоправда - інформаційну.

Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. За його словами РФ використовує загрозу ядерною зброєю, як аргументи для стримування західних партнерів України, особливо напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

"Істотних успіхів у війні Росія не має, тому їй потрібно показати, що перспектива використання ядерної зброї цілком реальна. Це робиться для формування образу сильного політичного керівництва Російської Федерації в очах України, Заходу та росіян", - пояснив українських генерал.

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Використання "Ярсу" Маломуж вважає вкрай малоймовірним, адже агресор чудово розуміє, що не лише такі країни як США, Британія чи Франція розцінять використання ядерної зброї, як спробу знищення людства, але й Китай та Індія.

"Зрозуміло, всі країни, у тому числі партнери РФ проти такого сценарію, і Москва це знає. Тим не менш, Російська Федерація гратиме на межі фолу та загрожуватиме, а системи Ярс та інші подібні щодня розвертатимуться для бойового чергування", - додав він.

Йдеться про комплекси, здатні запускати балістичні ракети дальністю 10-15 тисяч кілометрів, тобто такі, що можуть досягати США та інших країн світу. Такі бойові чергування відбуваються давно ще з часів Радянського Союзу. Росія завжди загрожувала світу в такий спосіб і зараз нового підтексту у діях Кремля немає.

Хто такий Микола Маломуж? Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Комплекс "Ярс" / Інфографіка: Главред

Виведення на бойове чергування комплексу "Ярс"

Нагадаємо, Росія 7 жовтня, вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Подія збіглася у часі з днем народження диктатора Володимира Путіна. Як звітували пропагандисти, "Ярс" нібито уражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова міць еквівалентна начебто мільйону тонн.

Згодом експерт Дмитро Снєгирьов звернув увагу, що виведення росіянами на бойове чергування ядерного комплексу "Ярс" збіглося не тільки з днем народження Путіна, а й з новим засіданням "Рамштайн". Втім, вважає Снєгирьов, це все ще "політичний блеф" Кремля.

Напередодні також повідомлялося, що такий крок є ядерним блефом РФ і він вже навряд чи матиме суттєвий вплив на рішення Заходу щодо України, на що сподівається російська влада.

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