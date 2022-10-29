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Окупантам "перекривають кисень": ключова залізнична гілка під контролем ЗСУ - Арестович

29 жовтня 2022, 23:20

У російських окупантів великі проблеми з перекиданням важких військових вантажів, каже Олексій Арестович.

Колаж HIMARS
ЗСУ ефективно використовують HIMARS на фронті / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

Під вогневий контроль Збройних сил України перейшла ключова залізнична гілка, що забезпечує постачання окупаційних військ РФ на півдні, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Саме цим пояснює те, що противник намагається перейти в наступі на Вугледарському напрямку в Донецькій області, розповів він в ефірі Фейгін LIVE.

Представник ОП пояснив, що у російських окупантів великі проблеми з перекиданням важких військових вантажів через Кримський міст.

"Залізниця йде трохи північніше Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона постачає все південне угруповання - Запорізьке і Херсонське. Вся ця залізниця знаходиться під вогневим контролем Збройних сил. Правда, далекими, типу HIMARS і далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем", - додав Арестович.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше:

Олексій Арестович війна Росії та України
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