Охоронець Тищенка буде свідчити проти нардепа: його випустили на волю

Суд призначив Цубері п'ять років ув'язнення, але після співпраці зі слідством йому пом'якшили покарання.

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Охоронець Миколи Тищенка пішов на угоду зі слідством та вийшов на волю / Колаж: Главред, фото: Слідство.інфо, УНІАН

Що відомо:

Охоронець нардепа Миколи Тищенка визнав свою провину в нападі на військового в Дніпрі

Костянтин Цубера погодився свідчити проти Тищенка та інших учасників злочину

Він уклав угоду зі слідством і вийшов на волю

Охоронець нардепа Миколи Тищенка визнав свою провину в нападі на військового в Дніпрі. Він уклав угоду зі слідством і буде свідчити проти депутата. Про це стало відомо з рішення суду від 13 листопада.

Як відомо, 20 червня у центрі Дніпра невідомі затримали і побили 33-річного добровольця, колишнього військовослужбовеця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова. Влітку 2024 року народному депутату Миколі Тищенку та його охоронцю Костянтину Цубері повідомили про підозру в нападі на військового.

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Підозрювані, серед яких був Тищенко, опинилися під домашнім арештом, а його охоронець потрапив до СІЗО. Ще 7 листопада Цубера уклав угоду зі слідством, визнав свою провину в незаконному позбавленні волі та катуванні військового. Він також погодився свідчити проти інших учасників злочину, зокрема й проти Миколи Тищенка.

13 листопада суд виніс вирок, згідно з яким Цубері було призначено п’ять років ув’язнення, однак, оскільки він визнав свою провину і співпрацював зі слідством, покарання було пом’якшено. Цубера отримав іспитовий термін тривалістю два роки.

Якщо протягом цього часу він не вчинить нових правопорушень, ув’язнення йому не загрожує. Окрім того, він зобов'язаний регулярно реєструватися в органах нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, а також не виїжджати за межі України без дозволу.

Охоронця випустили з СІЗО. На користь держави з Цубери стягнули 6058 грн на покриття витрат на проведення судових експертиз.

Справа Миколи Тищенка - що відомо

Нагадаємо, 25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку підозру в незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі.

Інцидент стався напередодні, коли чоловіки у військовій формі, які супроводжували Тищенка під час проведення "обшуків" на "ботофермах" у Дніпрі, побили колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен". Відео, на якому видно, як нападники відгороджують дружину потерпілого з немовлям, швидко поширилося в мережі, викликавши обурення серед волонтерів і громадськості.

Тищенко, в свою чергу, стверджував, що потерпілий нібито працював на "ботоферму" і перешкоджав проведенню обшуків у приміщеннях, пов'язаних із діяльністю "зловмисників".

Як повідомляв Главред, у червні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з носінням електронного браслета.

У Верховній Раді заявили, що Миколу Тищенка не можна позбавити депутатських повноважень через механізм відкликання мажоритарників. Як пояснив Сергій Євтушок, єдиними умовами для припинення депутатських повноважень є смерть, власна заява або відхід із фракції.

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Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

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