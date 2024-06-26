"Викинуть" Тищенка із Ради чи ні: депутати здивували своєю заявою

Суд обрав запобіжний захід для Тищенка у вигляді домашнього арешту.

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Чи позбавлять Тищенка депутатських повноважень / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Миколу Тищенка, якого відправили під цілодобовий домашній арешт, не можуть зараз позбавити депутатських повноважень. Про це заявив перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок в ефірі Радіо Свобода.

Причиною для цього навіть не стане відповідна петиція, яку підписали українці.

"Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно. Ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго – і минулого скликання, і цього. Але громадяни України не можуть відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження", - сказав Євтушок. відео дня

Він додав, що Тищенка зможуть позбавити депутатських повноважень лише у випадках:

смерті;

власної заяви;

заява про відхід із фракції.

Член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс зазначив, що Конституція передбачає дві умови дострокового припинення повноважень нардепа. Однією з них є позбавлення громадянства.

"Не знаю, чи є у Тищенка якесь інше громадянство іншої країни. Друге – це набрання законної сили рішення суду. Якраз подібна процедура і застосовується сьогодні. Йому вручена підозра органами досудового дізнання та слідства. Кримінальне провадження здійснюється під контролем Офісу генерального прокурора, але здійснює, здається, його ДБР. Це процедурні моменти, які дозволять за умови наявності в діях Миколи складу злочину і доведення цього, до речі, в суді, а не в телевізійному ефірі, і наявності відповідного вироку суду, припинити його депутатське повноваження", - сказав депутат.

Однак судовий процес може тривати "певний час", додав депутат.

Справа Миколи Тищенка - головні новини

25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру в незаконному позбавленні волі ексвійськового в Дніпрі.

Напередодні чоловіки у військовій формі, які супроводжували Тищенка в ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен" . Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом із немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.

Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито працював на "ботоферму" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".

На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

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